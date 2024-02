Previsioni Meteo Caltanissetta per Martedì 6 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Caltanissetta per martedì 6 febbraio mostrano una condizione meteorologica piuttosto stabile per gran parte della giornata, con cielo sereno e un aumento della copertura nuvolosa solo in serata. La temperatura, in generale, si attesterà su valori piacevoli, garantendo una giornata mite per la città.

Nella parte iniziale della giornata, all’alba, si prevede un cielo sereno con una temperatura di 6°C, percepita come 4.5°C a causa di una leggera brezza proveniente da nord. La velocità del vento si aggira intorno ai 7.2km/h, mentre l’umidità è al 42%. La situazione rimarrà invariata fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattinata, il cielo resterà sereno e la temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 16.6°C alle ore dieci**. Il vento ruoterà verso ovest, aumentando leggermente di intensità. Anche l’umidità diminuirà, scendendo al 29%.

Nel pomeriggio si prevede ancora un cielo sereno, con la temperatura che raggiungerà il picco massimo di 19.4°C alle 13:00, ma la percezione si manterrà intorno ai 18.2°C a causa dell’aumento della velocità del vento, che potrà raggiungere i 15km/h. L’umidità crescerà leggermente al 28%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante a 1024hPa.

Verso la sera, la situazione comincerà a cambiare, con la comparsa di nubi sparse alle 19:00, che copriranno l’80% del cielo. La temperatura scenderà a 8.7°C, mantenendo però una percezione di uguale valore. Il vento soffierà sempre da nord ovest, con lievi variazioni nella sua intensità.

Con l’avvicinarsi della notte, il cielo si coprirà ulteriormente, portando il livello di copertura nuvolosa all’87% alle 20:00, per poi aumentare all’88% nel corso della serata. La temperatura si manterrà intorno agli 8°C con una percezione di uguale valore, e il vento sarà debole, a malapena 3.5km/h.

In conclusione, martedì 6 febbraio a Caltanissetta si prospetta come una giornata all’insegna della mitezza e della stabilità, con un graduale aumento delle nubi verso sera, ma senza precipitazioni previste. Sia il vento che la pressione atmosferica manterranno valori costanti.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 6° perc. 4.5° Assenti 7.2 NNO max 6.7 Maestrale 42 % 1027 hPa 8 cielo sereno 10.5° perc. 8.5° Assenti 5.3 NNO max 6.2 Maestrale 37 % 1026 hPa 11 cielo sereno 18.1° perc. 16.7° Assenti 8.6 O max 11.5 Ponente 27 % 1025 hPa 14 cielo sereno 19.2° perc. 17.9° Assenti 14.2 O max 15.6 Ponente 30 % 1023 hPa 17 cielo sereno 10.5° perc. 9.3° Assenti 6.2 O max 6.2 Ponente 64 % 1024 hPa 20 cielo coperto 8.1° perc. 8.1° Assenti 3.9 NNO max 3.8 Maestrale 69 % 1025 hPa 23 cielo coperto 7.4° perc. 7.4° Assenti 3.1 NNO max 3.3 Maestrale 64 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:49

