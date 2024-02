Previsioni Meteo Caltanissetta per domani Venerdì 23 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Venerdì 23 Febbraio a Caltanissetta mostrano un’evoluzione significativa nelle condizioni meteorologiche nel corso della giornata.

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 33% e una temperatura di 4.4°C, con sensazione termica identica. La velocità del vento sarà piuttosto leggera, variando tra 1.4km/h e 4.7km/h, proveniente da diverse direzioni. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà elevata al 97%.

Al sorgere del sole, durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura aumenterà gradualmente, arrivando a 11.3°C alle 09:00, con una sensazione termica di 10.3°C. Il vento soffierà dai quadranti meridionali, raggiungendo una velocità massima di 31.4km/h, con umidità al 72%.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative. Il cielo resterà coperto con probabilità di precipitazioni in aumento dal 18:00 in poi. La temperatura massima si attesterà sui 13.6°C, con sensazione termica di 12.5°C, mentre il vento soffierà dai quadranti meridionali con raffiche fino a 36.1km/h.

La situazione si complicherà ulteriormente dalla sera in avanti, quando è prevista pioggia leggera con una probabilità del 100% e una quantità di precipitazioni variabile da 0.12mm a 0.68mm. Le temperature si manterranno intorno ai 9°C, con sensazione termica leggermente superiore, e il vento proveniente da sud/sud-est soffierà a velocità moderata, con umidità intorno al 95%.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 23 Febbraio a Caltanissetta indicano un inizio giornata stabile, con un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso del pomeriggio e della serata, culminando con piogge leggere e venti moderati provenienti da sud/sud-est. È consigliabile monitorare costantemente l’evoluzione delle previsioni e prendere le dovute precauzioni in base alle condizioni attese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Febbraio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 4.4° perc. 4.4° Assenti 1.4 N max 2.2 Tramontana 97 % 1019 hPa 3 nubi sparse 4.4° perc. 4.4° Assenti 3.1 ESE max 3.7 Scirocco 97 % 1017 hPa 6 cielo coperto 6.4° perc. 6.4° Assenti 4.6 SE max 5.3 Scirocco 94 % 1016 hPa 9 cielo coperto 11.3° perc. 10.3° Assenti 17.2 SSO max 27.9 Libeccio 72 % 1016 hPa 12 cielo coperto 13.4° perc. 12.3° Assenti 27.1 SSO max 35.2 Libeccio 58 % 1014 hPa 15 cielo coperto 12.1° perc. 11.1° Assenti 24.5 SSO max 34.2 Libeccio 66 % 1013 hPa 18 pioggia leggera 8.5° perc. 7.4° 0.12 mm 7.1 S max 10.5 Ostro 95 % 1014 hPa 21 pioggia leggera 8.9° perc. 8.4° 0.13 mm 5.5 SSE max 5.5 Scirocco 95 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 18:05

