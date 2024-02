Previsioni Meteo Caltanissetta per domani Venerdì 16 Febbraio

StrettoWeb

Il meteo di Venerdì 16 Febbraio a Caltanissetta prevede una giornata con cielo prevalentemente coperto. Nelle prime ore della mattina, precisamente alle 06:00 e alle 07:00, ci si può attendere una copertura nuvolosa dell’86% e del 100%, rispettivamente. Le temperature si attesteranno intorno ai 4.5°C e ai 6.8°C con una leggera velocità del vento che oscillerà intorno ai 3-4km/h proveniente da est e nord-est.

Col passare della mattina, il cielo coperto persiste con una copertura nuvolosa stabile al 98-100% dalle 08:00 fino alle 12:00, con un aumento progressivo delle temperature fino a raggiungere i 14.6°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo coperto continuerà a caratterizzare il meteo di Caltanissetta con un aumento della velocità del vento, che potrebbe raggiungere i 12.5km/h. Le temperature si manterranno sopra i 10°C fino alle 17:00, mentre la copertura nuvolosa si attesterà al 100%.

Alla sera, dalle 18:00 in poi, la situazione rimarrà invariata con cielo coperto e temperature intorno ai 6-7°C, accompagnate da una velocità del vento leggera di circa 2-3km/h proveniente da est e sud-est.

In sintesi, Venerdì 16 Febbraio a Caltanissetta sarà caratterizzato da cielo coperto e temperature che varieranno dai 4.5°C dei primi orari del giorno ai 14.6°C del primo pomeriggio, per poi abbassarsi nuovamente intorno ai 6-7°C in serata. È possibile attendersi una leggera brezza con venti inferiori ai 15 km/h e umidità che oscillerà tra il 43% e l’86%. La pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1021-1024hPa durante l’intera giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Febbraio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 4.7° perc. 3.6° Assenti 5.5 NE max 5.3 Grecale 56 % 1023 hPa 3 nubi sparse 4.4° perc. 4.4° Assenti 4 NE max 4 Grecale 56 % 1022 hPa 6 cielo coperto 4.5° perc. 4.5° Assenti 3.3 ENE max 3.3 Grecale 57 % 1023 hPa 9 cielo coperto 11.6° perc. 10.1° Assenti 4.6 SSE max 5.4 Scirocco 47 % 1023 hPa 12 cielo coperto 14.6° perc. 13.2° Assenti 10.8 S max 10.3 Ostro 43 % 1021 hPa 15 cielo coperto 12.5° perc. 11.2° Assenti 10.2 S max 10 Ostro 54 % 1021 hPa 18 cielo coperto 7.6° perc. 7.6° Assenti 2.8 SE max 3 Scirocco 80 % 1023 hPa 21 cielo coperto 6.4° perc. 6.4° Assenti 2.9 E max 3 Levante 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 17:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.