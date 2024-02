Previsioni Meteo Caltanissetta per domani Sabato 10 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 10 Febbraio a Caltanissetta mostrano un dominio di cieli coperti durante la notte e la mattina. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 98-100%, con temperature variabili tra i 7.5°C e i 13.6°C. La percezione della temperatura potrebbe risultare leggermente inferiore, oscillando tra i 6.2°C e gli 12.8°C, a causa della presenza di un vento proveniente dall’Est – Sud Est con una velocità che va da 6.9km/h a 29.8km/h. È prevista un’umidità attorno al 97-100% e una pressione atmosferica intorno ai 1009-1003hPa.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni indicano un cambiamento nelle condizioni meteorologiche con l’arrivo della pioggia leggera, caratterizzata da una copertura nuvolosa al 100% e temperature comprese tra i 10.2°C e i 14.1°C. La direzione del vento tenderà a spostarsi verso Sud – Sud Ovest, con raffiche che potrebbero raggiungere i 55.9km/h. Le precipitazioni si faranno sentire gradualmente, con valori che si aggireranno tra 0.1mm e 0.71mm. L’umidità e la pressione atmosferica registreranno valori prossimi all’82% e ai 1000hPa rispettivamente.

Verso la sera, le condizioni diventeranno più intense con l’arrivo di piogge moderate. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mentre la temperatura oscillerà tra gli 8.7°C e i 9.5°C. Il vento proveniente dal Sud – Sud Ovest soffierà con una velocità che andrà dai 29.2km/h ai 30.5km/h, con raffiche fino a 61.1km/h. Le precipitazioni si intensificheranno con valori che potrebbero superare i 3mm, portando l’umidità al 95-97% e la pressione atmosferica a 1001-1002hPa.

In conclusione, le previsioni meteo indicano per Sabato 10 Febbraio a Caltanissetta una giornata caratterizzata da copertura nuvolosa, temperature fresche e piogge che potrebbero risultare abbondanti. È consigliabile prestare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Febbraio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 7.8° perc. 6.7° Assenti 6.9 ESE max 6.4 Scirocco 97 % 1009 hPa 3 cielo coperto 7.8° perc. 6.5° Assenti 7.6 ESE max 7.2 Scirocco 96 % 1007 hPa 6 cielo coperto 7.8° perc. 6.8° prob. 7 % 6.5 SE max 9.8 Scirocco 95 % 1005 hPa 9 cielo coperto 13.1° perc. 12.2° Assenti 18.7 S max 46.2 Ostro 69 % 1004 hPa 12 pioggia leggera 13.4° perc. 12.5° 0.1 mm 35.6 SO max 55.9 Libeccio 65 % 1002 hPa 15 pioggia leggera 10.2° perc. 9.4° 0.71 mm 28.2 SSO max 57.1 Libeccio 82 % 1000 hPa 18 pioggia moderata 9° perc. 5.3° 3.12 mm 30.5 SO max 55.8 Libeccio 95 % 1001 hPa 21 pioggia moderata 8.6° perc. 6.2° 2.27 mm 15.3 SSO max 38.9 Libeccio 96 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 17:52

