Previsioni Meteo Caltanissetta per domani Mercoledì 21 Febbraio

Le previsioni meteo per Caltanissetta del 21 Febbraio indicano un cielo coperto durante la notte con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà sui 6°C, con una percezione di freddo di 4.6°C dovuta alla presenza di un vento con una velocità di 6.9km/h, proveniente dalla direzione Nord-Nord Est. Le raffiche di vento saranno di 6.8km/h con una probabilità del 10% di precipitazioni, accompagnate da un’umidità all’87% e una pressione atmosferica a 1020hPa.

Al sorgere del sole, verso le 06:00, è previsto un cielo ancora coperto con una copertura nuvolosa al 98%. Le temperature si manterranno sui 4.8°C con una percezione di freddo di 3.5°C. Il vento soffierà a 5.9km/h proveniente da Nord, con raffiche di 5.7km/h. L’umidità sarà del 89% mentre la pressione atmosferica salirà a 1021hPa.

Con l’avanzare della mattina, attorno alle 09:00, è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le nubi si diraderanno, riducendo la copertura nuvolosa al 40%. La temperatura salirà a 11.2°C con una percezione di calore di 10°C. Il vento, proveniente da Nord-Nord Ovest, aumenterà la sua velocità a 8km/h, con raffiche di 11.9km/h. L’umidità diminuirà al 63%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1022hPa.

Nel pomeriggio, verso le 15:00 e le 16:00, le nubi si diraderanno ulteriormente, riducendo la copertura nuvolosa al 68% e poi al 76%. Le temperature saranno comprese tra i 12.1°C e gli 11.4°C con una percezione di calore di 13.1°C e 10.4°C rispettivamente. Il vento si sposterà leggermente verso Est-Nord Est con una velocità che varierà tra i 5.6km/h e i 7km/h, accompagnato da raffiche fino a 10.5km/h. L’umidità aumenterà fino al 66%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1020hPa.

Nella sera, dalle 18:00 in poi, è prevista una netta diminuzione della copertura nuvolosa, che si attesterà al 61%, al 7% e infine al 6%. Le temperature diminuiranno gradualmente fino a raggiungere i 4.5°C. Il vento proverrà da Nord Est con una velocità che varierà tra i 5.9km/h e i 6.9km/h, senza raffiche di particolare rilievo. L’umidità si manterrà sopra l’85%, mentre la pressione atmosferica salirà fino a 1023hPa.

In conclusione, per la giornata di Mercoledì 21 Febbraio, a Caltanissetta, sono previste condizioni meteorologiche generalmente stabili con nubi sparse durante la mattina e una graduale riduzione della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. Le temperature si manterranno in un range compreso tra i 4.5°C e i 14.6°C, con una percezione di caldo o freddo che oscillerà tra i 3.1°C e i 13.6°C. Il vento sarà moderato, ma senza raffiche significative, e l’umidità si manterrà su valori elevati. Si prevede un’atmosfera generalmente stabile e senza precipitazioni rilevanti per l’intera giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Febbraio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 6° perc. 4.6° prob. 10 % 6.9 NNE max 6.8 Grecale 87 % 1020 hPa 3 cielo coperto 6.2° perc. 5.4° prob. 29 % 5.2 NNE max 5.1 Grecale 84 % 1020 hPa 6 cielo coperto 4.8° perc. 3.5° prob. 25 % 5.9 N max 5.7 Tramontana 89 % 1021 hPa 9 nubi sparse 11.2° perc. 10° Assenti 8 NNO max 11.9 Maestrale 63 % 1022 hPa 12 nubi sparse 14.6° perc. 13.3° Assenti 11.2 NNE max 17.2 Grecale 46 % 1020 hPa 15 nubi sparse 13.3° perc. 12.1° Assenti 7 NNE max 13 Grecale 54 % 1019 hPa 18 nubi sparse 6.9° perc. 5.9° Assenti 5.9 NE max 6.7 Grecale 85 % 1022 hPa 21 cielo sereno 4.7° perc. 3.1° Assenti 6.8 NNE max 6.5 Grecale 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 18:03

