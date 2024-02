Previsioni Meteo Caltanissetta per domani Giovedì 8 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Caltanissetta per Giovedì 8 Febbraio promettono una giornata all’insegna del sereno, con pochissime nuvole nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà completamente sgombro da nuvole, con temperature che si manterranno attorno ai 5°C e una leggera brezza proveniente dal Nord Ovest. L’umidità sarà alta, pari al 90%, e la pressione atmosferica si aggirerà intorno a 1017hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno senza nuvole, con un lieve aumento della temperatura che raggiungerà i 9.5°C intorno alle 08:00, mentre la percezione della temperatura sarà di 8.9°C. Il vento soffierà con una velocità di 6km/h proveniente sempre dal Nord Ovest, mentre l’umidità calerà al 72%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sempre sereno ma inizieranno ad apparire poche nuvole a partire dalle 15:00, anche se la precipitazioni rimarranno assenti. La temperatura massima si attesterà intorno ai 17°C, con una percezione di 15.6°C, ma il vento aumenterà d’intensità arrivando a soffiare a 18.8km/h sempre da Ovest, e l’umidità si manterrà intorno al 35%.

Infine, la sera proseguirà con poche nuvole sparse nel cielo, una leggera diminuzione della temperatura che si attesterà sui 6.3°C e un vento leggero proveniente dal Nord Ovest a 4.6km/h, con un’umidità costante all’86% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

In generale, la giornata di Giovedì 8 Febbraio a Caltanissetta sarà caratterizzata da un cielo limpido e temperature miti, ideali per fare una passeggiata o godersi una giornata all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Febbraio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 5.2° perc. 4° Assenti 6 NO max 6 Maestrale 90 % 1017 hPa 3 cielo sereno 5° perc. 3.6° Assenti 6.3 NNO max 6.1 Maestrale 91 % 1016 hPa 6 cielo sereno 4.5° perc. 3.4° Assenti 5.3 NNO max 5 Maestrale 90 % 1017 hPa 9 cielo sereno 12.2° perc. 11° Assenti 6.6 ONO max 10.6 Maestrale 59 % 1017 hPa 12 cielo sereno 16.6° perc. 15.3° Assenti 16.3 O max 20.8 Ponente 36 % 1015 hPa 15 cielo sereno 15.6° perc. 14.3° Assenti 18 ONO max 21.5 Maestrale 43 % 1014 hPa 18 poche nuvole 8° perc. 6.8° Assenti 7.1 ONO max 7.2 Maestrale 82 % 1016 hPa 21 cielo sereno 6.3° perc. 6.3° Assenti 4.6 NO max 4.6 Maestrale 86 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 17:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.