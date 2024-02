Previsioni Meteo Caltanissetta per domani Giovedì 22 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Febbraio a Caltanissetta mostrano un’andamento variabile delle condizioni climatiche per l’intera giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno all’8%. Le temperature si attesteranno intorno ai 3.8°C – 4.2°C, con una percezione di freddo più accentuata, dovuta ad una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con venti attorno ai 6 – 7.5 km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si manterrà alta, intorno al 87% – 91%.

Al sorgere del sole, mattino inizia con un cielo ancora prevalentemente sereno, anche se qualche nuvola comincia a fare capolino. Le temperature saliranno intorno ai 4°C – 6.6°C, ma la percezione sarà di maggiore frescura a causa di una leggera brezza proveniente da Nord Est – Est. L’umidità si manterrà alta intorno al 78% – 86%.

Durante il pomeriggio, le nuvole si intensificheranno, portando a una copertura nuvolosa attorno al 82% – 90% e la probabilità di precipitazioni salirà al 9% – 13%. Le temperature oscilleranno tra i 10.3°C – 13.7°C, ma la percezione di freddo sarà accentuata a causa del vento proveniente da Sud – Sud Ovest con raffiche che potranno arrivare fino ai 13.4 km/h. La probabilità di precipitazioni nel pomeriggio sarà del 9% – 13%.

Al tramonto, la sera si presenterà con un cielo che andrà da nuvoloso a coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 6.2°C – 9.5°C, con una percezione di freddo dovuta ai venti provenienti da Sud – Sud Ovest con raffiche maggiori al 10 km/h. La probabilità di precipitazioni si attesterà intorno all’80% – 90%.

In conclusione, le condizioni metereologiche per Giovedì 22 Febbraio a Caltanissetta vedranno un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, con una leggera probabilità di precipitazioni nel pomeriggio e nella serata. Le temperature oscilleranno tra valori abbastanza freschi, soprattutto durante la notte e al tramonto. Consiglio di tenere d’occhio gli aggiornamenti, in quanto le previsioni potrebbero subire dei cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Febbraio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 4.2° perc. 2.4° Assenti 7.3 N max 6.8 Tramontana 91 % 1024 hPa 3 cielo sereno 3.9° perc. 2° Assenti 7.6 N max 6.9 Tramontana 89 % 1023 hPa 6 cielo sereno 4° perc. 2.7° Assenti 5.6 NNE max 5.3 Grecale 86 % 1023 hPa 9 nubi sparse 9.9° perc. 9.9° Assenti 4.4 E max 6 Levante 68 % 1022 hPa 12 nubi sparse 13.7° perc. 12.7° Assenti 3.9 S max 5 Ostro 58 % 1020 hPa 15 nubi sparse 11.7° perc. 10.8° prob. 9 % 8.7 S max 13.4 Ostro 71 % 1019 hPa 18 cielo coperto 8.9° perc. 8.3° prob. 9 % 5.7 SSO max 5.7 Libeccio 87 % 1020 hPa 21 nubi sparse 6.6° perc. 6.6° Assenti 1 SSE max 1.8 Scirocco 93 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 18:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.