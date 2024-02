Previsioni Meteo Caltanissetta per domani Giovedì 15 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Caltanissetta per Giovedì 15 Febbraio promettono condizioni stabili e temperature piuttosto fredde durante la notte e il mattino, con un graduale aumento nel corso della giornata.

Durante la notte, avremo un cielo sereno con temperature variabili tra i 2.9°C e i 2.3°C, con una leggera velocità del vento che si aggira intorno agli 8.5km/h provenienti da direzione Nord. L’umidità sarà alta, attestandosi intorno all’86%-90%. Le precipitazioni saranno assenti, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1023-1024hPa.

Al sorgere del mattino, il cielo resterà sereno, portando una lieve risalita delle temperature con valori compresi tra i 2.2°C e i 11.2°C, con una leggera diminuzione dell’umidità con valori intorno al 39%-83%. La velocità del vento si manterrà costante sopra i 6km/h provenienti da direzione Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio le condizioni atmosferiche rimarranno stabili con temperature comprese tra i 13.4°C e i 16.3°C. L’umidità tenderà a variare intorno al 27%-33%, mentre la velocità del vento si manterrà costante tra i 4.4km/h e i 6.5km/h.

Al calare della sera, il cielo continuerà ad essere sereno, mantenendo le temperature intorno ai 6.3°C e i 5.6°C, con una leggera aumento dell’umidità intorno al 72%-73% e una velocità del vento inferiore ai 5km/h proveniente da direzione Est – Nord Est. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti.

In conclusione, Giovedì 15 Febbraio a Caltanissetta si preannuncia con un cielo sereno e temperature in aumento, promettendo una giornata fredda all’inizio che si trasformerà in condizioni più miti nel corso delle ore. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo di Caltanissetta per domani.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 2.9° perc. 0.6° Assenti 8.5 N max 7.8 Tramontana 89 % 1024 hPa 3 cielo sereno 2.7° perc. 0.2° Assenti 8.9 N max 8.1 Tramontana 90 % 1023 hPa 6 cielo sereno 2.2° perc. -0.3° Assenti 8.5 N max 7.9 Tramontana 83 % 1024 hPa 9 cielo sereno 11.2° perc. 9.4° Assenti 6.2 NNO max 7.8 Maestrale 39 % 1023 hPa 12 cielo sereno 16° perc. 14.3° Assenti 4.9 ONO max 7 Maestrale 27 % 1021 hPa 15 cielo sereno 15.5° perc. 14° Assenti 6.2 O max 7.8 Ponente 33 % 1020 hPa 18 cielo sereno 6.3° perc. 6.3° Assenti 1.8 E max 2.7 Levante 72 % 1022 hPa 21 cielo sereno 5° perc. 3.9° Assenti 5.4 NE max 5.1 Grecale 70 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 17:57

