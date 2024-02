Previsioni Meteo Agrigento per oggi Venerdì 23 Febbraio

StrettoWeb

Il Venerdì 23 Febbraio ad Agrigento si prevede un’intensa attività meteorologica in diverse fasce orarie.

Durante la notte, a partire dalle ore 04:00, sono attese nubi sparse con una copertura nuvolosa del 67%. La temperatura registrata sarà di +10,1°C, con una sensazione di +9,4°C. Il vento soffierà a 15,1km/h provenendo da Sud con raffiche fino a 24,2km/h. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

Nella mattina, a partire dalle 07:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. La temperatura salirà fino a +12,4°C, con una percezione di +11,7°C. Il vento soffierà a 24km/h provenendo da Sud con raffiche fino a 31,8km/h. L’umidità si abbasserà al 76% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1015hPa.

Durante il pomeriggio, a partire dalle ore 13:00, il cielo sarà nuovamente coperto al 100%. La temperatura massima si attesterà a +14,6°C, con una percezione di +13,9°C. Il vento soffierà a 30,7km/h provenendo sempre da Sud con raffiche fino a 41,4km/h. L’umidità aumenterà al 69% mentre la pressione atmosferica calerà a 1013hPa.

Nella sera, dalle 19:00 in poi, è previsto un cielo coperto al 100% con temperature comprese tra +12,3°C e +12,5°C. Il vento sarà moderato, con una velocità massima di 25km/h, proveniente da Sud – Sud Est. Sono attese deboli precipitazioni, confermate anche per le ore 21:00 e 22:00, con una probabilità del 28% e accumuli di 0.18mm e 0.21mm rispettivamente. L’umidità sarà compresa tra l’85% e l’88%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013hPa.

In conclusione, per la giornata di Venerdì 23 Febbraio ad Agrigento, si consiglia di prestare attenzione alla situazione meteo, in particolare nel pomeriggio e nella sera a causa delle precipitazioni annunciate.

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse +10.3° perc. +9.6° Assenti 16.4 S max 24.3 Ostro 83 % 1015 hPa 8 cielo coperto +12.4° perc. +11.7° Assenti 24 S max 31.8 Ostro 76 % 1015 hPa 11 cielo coperto +14.6° perc. +13.8° Assenti 30.5 S max 38.9 Ostro 68 % 1014 hPa 14 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° Assenti 29.1 S max 40.6 Ostro 72 % 1013 hPa 17 cielo coperto +12.9° perc. +12.3° Assenti 22.8 S max 35.9 Ostro 81 % 1012 hPa 20 cielo coperto +12.4° perc. +12° prob. 29 % 12.9 SSE max 21.6 Scirocco 86 % 1013 hPa 23 pioggia leggera +12.6° perc. +12.2° 0.19 mm 10.2 SE max 15.5 Scirocco 88 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 18:19

