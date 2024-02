Previsioni Meteo Agrigento per oggi Venerdì 16 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 16 Febbraio ad Agrigento promettono una giornata prevalentemente nuvolosa con temperature variabili. Durante la notte, ci si aspetta una copertura nuvolosa tra il 51% e il 57%, con temperature intorno agli 8-9°C e lieve vento proveniente da Est-Nord Est con velocità intorno ai 6.5km/h.

Nella mattina, la nuvolosità aumenterà raggiungendo il 80-100% con temperature comprese tra 8.8°C e 13.9°C, e una lieve intensificazione del vento proveniente da Est-Sud Est fino a 8.3km/h.

Nel pomeriggio e nella sera, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature in lieve calo al tramonto, il vento si manterrà moderato proveniente da direzioni variabili con intensità tra 4.6km/h e 10.5km/h. Le temperature si manterranno stabili, variando tra i 9.8°C e i 14.9°C, con un’umidità che raggiungerà il 87% e una pressione atmosferica di 1023hPa.

In sintesi, ci si può aspettare una giornata grigia con temperature non eccessivamente fredde e una leggera brezza. Resta da vedere se ci saranno precipitazioni nelle prime ore del mattino, quindi è consigliabile vestirsi adeguatamente per far fronte a una variazione delle condizioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Febbraio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 8.7° perc. 7.5° Assenti 7.8 ENE max 7.4 Grecale 46 % 1022 hPa 8 cielo coperto 10.5° perc. 8.9° Assenti 7.4 E max 8.1 Levante 51 % 1022 hPa 11 cielo coperto 14.5° perc. 13.5° Assenti 9.7 S max 10 Ostro 55 % 1022 hPa 14 cielo coperto 14.8° perc. 13.9° Assenti 9.8 SSE max 9.7 Scirocco 60 % 1020 hPa 17 cielo coperto 10.6° perc. 9.9° Assenti 5.9 SE max 6.4 Scirocco 84 % 1021 hPa 20 cielo coperto 9.6° perc. 8.4° Assenti 9.1 ENE max 9.1 Grecale 86 % 1022 hPa 23 cielo coperto 9.1° perc. 8° Assenti 7.8 E max 8.2 Levante 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 18:01

