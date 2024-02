Previsioni Meteo Agrigento per oggi Sabato 24 Febbraio

StrettoWeb

Condizioni Meteo a Agrigento per Sabato 24 Febbraio

Le previsioni meteo per Agrigento per Sabato 24 Febbraio vedranno il persistere di condizioni instabili con piogge intermittenti durante gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con possibili schiarite solo nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai +12-14°C, ma la temperatura percepita sarà leggermente più bassa a causa della presenza di venti moderati.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, ci saranno piogge leggere con temperature intorno ai +12°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a velocità moderata.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto con piogge intermittenti e temperature che si manterranno intorno ai +12-13°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud Ovest con raffiche fino a 15 km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le piogge si attenueranno e la copertura nuvolosa diminuirà leggermente. Le temperature massime saranno di circa +14°C con venti che si manterranno moderati da Sud – Sud Ovest.

In sera, dalle 18:00 alle 23:00, le piogge torneranno ad intensificarsi, diventando moderate fino a intense, con temperature intorno ai +11°C. Il vento aumenterà di intensità, proveniente da diverse direzioni con raffiche fino a 40 km/h.

In conclusione, Sabato 24 Febbraio ad Agrigento sarà caratterizzato da un tempo instabile con piogge intermittenti e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare una giornata umida e ventosa.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Febbraio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° prob. 71 % 3.5 OSO max 8 Libeccio 88 % 1011 hPa 8 pioggia leggera +12.4° perc. +11.9° 0.15 mm 4.5 SO max 9.4 Libeccio 84 % 1013 hPa 11 cielo coperto +14° perc. +13.2° prob. 36 % 8.4 SO max 12.9 Libeccio 68 % 1012 hPa 14 pioggia leggera +13.8° perc. +13.1° 0.26 mm 11 SO max 15.5 Libeccio 69 % 1011 hPa 17 nubi sparse +11.7° perc. +11° prob. 70 % 4.1 E max 4.8 Levante 82 % 1010 hPa 20 pioggia leggera +10.9° perc. +10.4° 0.95 mm 3 ESE max 6.7 Scirocco 89 % 1012 hPa 23 pioggia moderata +10.8° perc. +10.2° 1.78 mm 9.8 S max 24.7 Ostro 88 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 17:57

