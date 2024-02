Previsioni Meteo Agrigento per oggi Mercoledì 7 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento, in Sicilia, per la giornata di Mercoledì 7 Febbraio, indicano un predominio della copertura nuvolosa per la maggior parte della giornata. La mattina inizierà con un cielo completamente coperto, con una temperatura intorno a 11°C e una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa rimarrà alta fino al pomeriggio, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i 17-18°C.

Durante il pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, con la possibilità di alcune "nubi sparse" intorno alle 16:00, ma le condizioni rimarranno generalmente stabili. Le temperature resteranno piacevoli, oscillando tra i 14°C e i 17°C, tuttavia, la velocità del vento aumenterà fino a raggiungere punte di 30km/h provenienti da ovest-nord ovest.

Nella serata, il cielo si libererà dalle nuvole, portando a una visibile riduzione della copertura nuvolosa. Nonostante ciò, il vento sarà ancora presente, e le temperature scenderanno gradualmente fino a 9-10°C, mantenendo comunque condizioni climatiche gradevoli.

Va inoltre notato che le precipitazioni sono attese come assenti per tutta la giornata. L’umidità seguirà un andamento leggermente crescente, passando dal 40% del mattino al 92% della sera, senza però raggiungere livelli eccessivi.

In conclusione, Mercoledì 7 Febbraio ad Agrigento sarà caratterizzato da un cielo principalmente coperto al mattino e nel pomeriggio, con una diminuzione della copertura nuvolosa verso sera. Le temperature rimarranno miti, oscillando tra 9°C e 18°C, mentre il vento sarà presente durante l’intera giornata, raggiungendo punte significative nel pomeriggio. L’assenza di precipitazioni renderà comunque le condizioni climatiche adatte a svolgere le attività pianificate senza particolari inconvenienti legati al meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 10.8° perc. 9° Assenti 6.4 ENE max 6.3 Grecale 41 % 1021 hPa 8 cielo coperto 13° perc. 11.5° Assenti 5.6 ESE max 6.8 Scirocco 45 % 1020 hPa 11 cielo coperto 17° perc. 16.1° Assenti 7.3 SSE max 5.3 Scirocco 48 % 1018 hPa 14 cielo coperto 17° perc. 16.1° Assenti 18 O max 17.7 Ponente 54 % 1016 hPa 17 nubi sparse 11.3° perc. 10.4° Assenti 15.9 ONO max 19.4 Maestrale 74 % 1017 hPa 20 cielo sereno 9.4° perc. 8° Assenti 10 ONO max 11.8 Maestrale 91 % 1017 hPa 23 nubi sparse 11.4° perc. 10.7° Assenti 13.9 ONO max 21.1 Maestrale 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:52

