Previsioni Meteo Agrigento per oggi Giovedì 22 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 22 Febbraio ad Agrigento indicano una giornata caratterizzata da un netto cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature comprese tra i 6.9°C e i 12.4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3.3km/h e i 7.8km/h, proveniente principalmente da direzione Nord Est e Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 59-82%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1022-1023hPa.

Nel corso del pomeriggio, è prevista un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di nuvole sparse con una percentuale variabile tra il 10% e il 14%. Le temperature si attenueranno, con valori compresi tra i 11.9°C e i 14.8°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo i 12.5km/h. L’umidità vedrà un lieve aumento, arrivando al 60-64%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1020-1021hPa.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno una percentuale tra il 15% e il 71%. Le temperature notturne si manterranno intorno ai 8.6°C e i 9.8°C, con venti provenienti principalmente da Sud – Sud Ovest e una velocità che potrà raggiungere i 9.5km/h. L’umidità si protrarrà elevata, attestandosi intorno all’83-91%, mentre la pressione atmosferica diminuirà leggermente, mantenendosi intorno ai 1019-1020hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 22 Febbraio ad Agrigento suggeriscono un inizio di giornata soleggiato che si trasformerà gradualmente in una giornata nuvolosa con temperature moderate e venti lievi. È consigliabile essere preparati a un cambio repentino delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Febbraio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 7.2° perc. 5.7° Assenti 8 NNE max 7.2 Grecale 81 % 1022 hPa 8 cielo sereno 10.2° perc. 9° Assenti 3.3 E max 3 Levante 66 % 1023 hPa 11 cielo sereno 14.2° perc. 13.2° Assenti 9.7 OSO max 8.9 Libeccio 58 % 1021 hPa 14 cielo sereno 14° perc. 13.1° Assenti 14.7 OSO max 13.5 Libeccio 64 % 1020 hPa 17 poche nuvole 9.5° perc. 8.6° Assenti 7.6 O max 8 Ponente 90 % 1020 hPa 20 nubi sparse 9° perc. 9° Assenti 2.2 SSO max 4.5 Libeccio 89 % 1020 hPa 23 nubi sparse 9.7° perc. 8.9° Assenti 7.2 SSO max 9.5 Libeccio 83 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 18:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.