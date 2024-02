Previsioni Meteo Agrigento per oggi Domenica 11 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Febbraio ad Agrigento indicano un’evoluzione del tempo piuttosto variabile lungo l’arco della giornata. La mattina, dalle prime ore fino al tardo mattino, ci aspettiamo precipitazioni sotto forma di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che tenderà a diminuire gradualmente nel corso della mattina. Le temperature si manterranno abbastanza costanti, spaziando intorno ai 10-12°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 30-35km/h, provenienti dalla direzione Ovest – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica continuerà a essere influenzata dalla presenza di precipitazioni, principalmente sotto forma di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che si manterrà elevata. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, con valori che si aggireranno attorno ai 9-11°C. La velocità del vento e le raffiche saranno ancora piuttosto consistenti, provenienti sempre dalla direzione Ovest – Nord Ovest.

Durante la sera e la notte, si attenuerà la presenza di precipitazioni, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, non possiamo escludere la possibilità di nubi sparse e piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 7-8°C, con una decisa sensazione di fresco percepita. La velocità del vento tenderà a diminuire leggermente, accompagnata da raffiche meno intense.

Pertanto, chiunque abbia programmi all’aperto per Domenica 11 Febbraio ad Agrigento dovrebbe prendere in considerazione l’opportunità di portare con sé un ombrello e vestirsi adeguatamente per far fronte alla variabilità del meteo.La previsione meteo si basa su dati orari accurati raccolti dalla nostra fonte ufficiale.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Febbraio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 10.3° perc. 9.7° 0.26 mm 12.8 O max 28.6 Ponente 91 % 1002 hPa 8 pioggia leggera 10.8° perc. 10.1° 0.16 mm 19.2 O max 31.2 Ponente 83 % 1004 hPa 11 pioggia leggera 12.3° perc. 11.4° 0.82 mm 23.7 O max 32.3 Ponente 71 % 1004 hPa 14 pioggia leggera 11.3° perc. 10.4° 0.31 mm 24.8 ONO max 33.8 Maestrale 74 % 1004 hPa 17 nubi sparse 8.1° perc. 6.1° prob. 88 % 11.5 ONO max 14.9 Maestrale 87 % 1006 hPa 20 pioggia leggera 7.4° perc. 6.2° 0.32 mm 7.1 ONO max 9.6 Maestrale 90 % 1008 hPa 23 nubi sparse 7.3° perc. 4.8° prob. 54 % 13.5 ONO max 21.4 Maestrale 92 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 17:56

