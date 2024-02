Previsioni Meteo Agrigento per domani Mercoledì 21 Febbraio

StrettoWeb

Mercoledì 21 Febbraio, le previsioni del tempo ad Agrigento mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative.

Durante la notte, il cielo resterà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature oscilleranno intorno ai 8.5°C, percepiti come 6.9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est, con velocità sui 9.8km/h e raffiche di vento che potranno raggiungere i 10.4km/h. Le probabilità di precipitazioni si attestano intorno al 20%, mentre l’umidità sarà alta al 83%. La pressione atmosferica si manterrà costante a 1020hPa.

Invece, durante la mattina, le nubi sparse andranno gradualmente diradandosi, passando da una copertura nuvolosa del 99% al 58%. Le temperature saliranno fino a 11.4°C, con una sensazione di 10.6°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà a 7.1km/h, senza rischio di precipitazioni e un’umidità intorno al 75%. La pressione atmosferica sarà di 1022hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse (25-39%) e la temperatura massima raggiungerà i 15.8°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest soffierà a 13.5km/h, senza alcuna probabilità di precipitazioni e con un’umidità tra il 54% e il 57%, e una pressione atmosferica attesa di 1020hPa.

Il quadro cambierà durante la sera, quando il cielo si libererà completamente, regalando una notevole diminuzione della copertura nuvolosa (1-27%). Le temperature si abbasseranno fino a 7.2°C, e il vento proveniente da Nord Est soffierà a 9.3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità rimarrà intorno al 78-79%, con una pressione atmosferica stabile a 1023hPa.

In conclusione, per Mercoledì 21 Febbraio ad Agrigento ci aspettiamo una giornata con variazioni di copertura nuvolosa e temperature in aumento durante la mattina e nel pomeriggio. Alla sera, invece, il cielo si libererà completamente, dando spazio a una notevole diminuzione delle nuvole. Non ci saranno precipitazioni, e il vento sarà moderato.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Febbraio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 8.5° perc. 6.9° prob. 20 % 9.8 NNE max 10.4 Grecale 83 % 1020 hPa 3 cielo coperto 8° perc. 6.8° prob. 23 % 7.7 NE max 7.6 Grecale 85 % 1020 hPa 6 cielo coperto 7.8° perc. 6.5° prob. 19 % 7.8 NNE max 7.3 Grecale 86 % 1021 hPa 9 nubi sparse 13° perc. 12.1° Assenti 7.4 N max 11.7 Tramontana 67 % 1022 hPa 12 nubi sparse 15.8° perc. 14.8° Assenti 7.3 N max 14.8 Tramontana 54 % 1021 hPa 15 nubi sparse 14.7° perc. 13.7° Assenti 7.5 NNO max 13.1 Maestrale 57 % 1020 hPa 18 nubi sparse 9.2° perc. 7.4° Assenti 11.4 NE max 10.2 Grecale 73 % 1022 hPa 21 cielo sereno 7.6° perc. 5.7° Assenti 10.9 NE max 11 Grecale 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 18:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.