Previsioni Meteo: a Catanzaro Domani Domenica 4 Febbraio giornata con cielo sereno

Le previsioni del tempo a Catanzaro per Domenica 4 Febbraio sono in netto anticipo sulle medie stagionali. Durante la notte, ci attendiamo un cielo sereno con una temperatura di circa 9.3°C. La velocità del vento sarà di circa 26.9km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest con raffiche di vento fino a 26.9km/h e un’umidità del 74%. La copertura nuvolosa sarà dell’ordine del 0% e non sono previste precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo a Catanzaro rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole all’orizzonte. La temperatura salirà a 14.7°C con una percezione di 13.9°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di 27.6km/h e l’umidità diminuirà al 62%. Le condizioni meteo resteranno stabili, senza precipitazioni e con una pressione atmosferica di 1027hPa.

Nel primo periodo del pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una temperatura intorno ai 16.8°C, ma con una percezione di 16°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 31.4km/h. Ci aspettiamo un’umidità del 54% con una pressione atmosferica di 1026hPa. Le previsioni non prevedono precipitazioni e la copertura nuvolosa sarà del 9%.

Nel tardo pomeriggio, verso sera, il cielo rimarrà sereno con temperature in calo. Si prevede una temperatura di 10.6°C con una percezione di 9.8°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 19.7km/h, con un’umidità del 80% e una pressione atmosferica di 1028hPa. Le precipitazioni saranno assenti e la copertura nuvolosa sarà del 2%.

Infine, durante la sera, a Catanzaro si prevede un cielo sereno con temperatura stabile intorno ai 10.4°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di 18.8km/h, un’umidità del 73%, e una pressione atmosferica di 1028hPa. Non sono previste precipitazioni e la copertura nuvolosa sarà del 4%.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 9.4° perc. 7.1° Assenti 15.2 ONO max 23.3 Maestrale 72 % 1028 hPa 3 cielo sereno 9.3° perc. 7° Assenti 15.7 ONO max 26.9 Maestrale 74 % 1028 hPa 6 cielo sereno 9.5° perc. 7.3° Assenti 15.1 ONO max 26 Maestrale 75 % 1028 hPa 9 poche nuvole 14.7° perc. 13.9° Assenti 16.9 O max 27.6 Ponente 62 % 1027 hPa 12 cielo sereno 17° perc. 16.1° Assenti 19.3 O max 31.2 Ponente 54 % 1026 hPa 15 cielo sereno 14.8° perc. 14° Assenti 12.9 ONO max 24.2 Maestrale 64 % 1027 hPa 18 cielo sereno 10.6° perc. 9.8° Assenti 12 ONO max 19.7 Maestrale 80 % 1028 hPa 21 cielo sereno 10.6° perc. 9.6° Assenti 12.3 ONO max 18.3 Maestrale 73 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 17:34

