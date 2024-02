Previsioni Meteo: a Caltanissetta Oggi Domenica 4 Febbraio giornata con cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 4 Febbraio a Caltanissetta promettono una giornata con cielo sereno. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da una temperatura di 3.9°C alle ore 04:00, con una leggera percezione di freddo di 1.6°C, e una velocità del vento di 9.1km/h proveniente da Nord. Verso le 07:00, la temperatura salirà a 4.9°C con una percezione di 2.9°C, e la copertura nuvolosa sarà del 2%. Successivamente, dalle 08:00 in poi, la temperatura continuerà ad aumentare, raggiungendo i 17.3°C alle ore 13:00.

Nessuna precipitazione è prevista durante la giornata, e l’umidità si manterrà intorno al 34-68%, con una pressione atmosferica che oscillerà tra 1026hPa e 1029hPa.

Per quanto riguarda le condizioni del vento, la direzione sarà prevalentemente da Nord, con raffiche attese fino a 16.9km/h.

In conclusione, Domenica 4 Febbraio a Caltanissetta ci sarà un’assenza di nuvole, temperature in aumento durante la giornata e venti leggeri. Sembra che il meteo sia dalla parte di chiunque abbia in programma di trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Febbraio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 3.9° perc. 1.6° Assenti 9.1 N max 8.4 Tramontana 68 % 1029 hPa 8 cielo sereno 8.1° perc. 7° Assenti 6.8 NNO max 8.1 Maestrale 57 % 1029 hPa 11 cielo sereno 15.8° perc. 14.3° Assenti 8.5 NO max 12.9 Maestrale 36 % 1028 hPa 14 cielo sereno 17.2° perc. 15.8° Assenti 13 NO max 16.9 Maestrale 35 % 1026 hPa 17 cielo sereno 9.7° perc. 8.7° Assenti 7.9 NNO max 7.7 Maestrale 61 % 1027 hPa 20 cielo sereno 6.9° perc. 5.5° Assenti 7.5 N max 6.8 Tramontana 60 % 1029 hPa 23 cielo sereno 6.5° perc. 4.7° Assenti 8.7 N max 7.9 Tramontana 51 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 17:47

