Premio “Eccellenza Italiana” allo stilista calabrese Antonino Cedro

Si è svolta il 5 febbraio 2024, presso la Sala Capitolare al Senato della Repubblica, la decima edizione della premiazione “eccellenze italiane”, organizzata dall’associazione Asso Tutela. Tra i premiati Lo stilista Calabrese Antonino Cedro che riceve il premio Eccellenze Italiane 2024 insieme a molte altre personalità conosciute a livello nazionale come personalità illustri delle forze dell’ordine , meritevoli in ambito accademico accademico e vip tra cui troviamo Vittoria Schisano, Rocio Morales ed Eleonora Daniele -che è stata anche un’impeccabile madrina dell’evento. Tra gli altri premiati illustri di questa edizione figurano anche: Pietro Orlandi fratello di Emanuela, Mirella Gregori, Marina Conte, madre coraggio di Marco Vannini.

“È stato un grande piacere essere stato insignito di tale riconoscimento, accanto e dinanzi ad una platea così autorevole”, ha dichiarato Antonino Cedro. “Un premio che condivido con tutti coloro che mi sono accanto, supportano e collaborano con me quotidianamente, i quali non posso che ringraziare, uno fra tutti il mio Papà che ha creato e supportato la realtà Antonino Cedro facendomi arrivare dove sono oggi grazie sempre alla forza e al coraggio che lo contraddistingue.

I miei abiti parlano di libertà e l’universo femminile rappresenta una parte fondamentale del mio brand. Il nostro obiettivo è di continuare a lavorare per superare il divario di genere e migliorare l’inclusione e l’emancipazione delle donne lungo tutta la catena del valore. In ultimo un grazie al Presidente di Assotutela Michel E. Maritato che ha permesso oggi che io fossi qui”, conclude Cedro.

