Polistena ospiterà l’edizione 2024 del Convegno “Franco Mosino”

L’associazione “Famiglia Ventura”, nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci, ha stabilito che la nona edizione del Convegno “Franco Mosino” si terrà a Polistena, confermando l’intento di alternare di anno in anno un Comune della Jonica ed uno nella Tirrenica nella realizzazione dell’evento. L’iniziativa persegue l’obiettivo di approfondire e divulgare le ricerche del compianto professore Franco Mosino, filologo reggino che ha dedicato la propria intera vita allo studio della Calabria e dell’area dello Stretto in particolar modo. L’organizzazione del Convegno è stata delegata al socio Francesco Ventura. Il tema del Convegno sarà divulgato per come da tradizione a metà luglio. Si prospetta una collaborazione con la Deputazione di Storia Patria per la Calabria.

Durante l’assemblea, i consociati hanno commentato positivamente le iniziative svolte nell’anno passato, con particolare menzione al ciclo di conferenze svolte in sinergia col Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Il Consiglio Direttivo ha espresso dunque la volontà di rinnovare tale collaborazione, chiedendo udienza al nuovo direttore, il dottore Fabrizio Sudano. Sempre presenti all’ordine del giorno anche le iniziative da proporre in favore della borgata di Melia. Verrà presto concordato con la Parrocchia “San Gaetano da Thiene” e l’associazione “La Voce dei Giovani” un incontro su alcuni episodi storici del Novecento melioto. Si è infine rinnovata la volontà di promuovere od aderire ad almeno una iniziativa sia nell’area di Palmi che su quella di Locri.

La riunione si è conclusa segnalando che sabato 24 febbraio, a partire dalle ore 17, si terrà la conferenza “Greko: appunti del viaggio in Bosnia Erzegovina” presso la libreria “Amaddeo” di Reggio Calabria, in cui saranno esposte le prime elaborazioni dei dati raccolti durante il viaggio di ricerca svolto la scorsa estate dal socio Francesco Ventura. I lavori saranno introdotto dal librario Daniele Amaddeo e moderati dall’ellenofono Tito Squillaci.

