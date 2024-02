Pisa: Picierno, ‘Piantedosi e tutto governo devono rispondere gravi fatti di oggi’

StrettoWeb

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Oggi a Pisa alcuni studenti sono stati caricati dalle forze dell’ordine nonostante il corteo per la pace in medioriente fosse pacifico e senza scontri. Il diritto a manifestare è sancito dalla Costituzione e dall’Unione europea, e quando è pacifico e per la pace, non solo va garantito, ma va difeso. Il ministro Piantedosi e tutto il governo devono rispondere dei gravi fatti di oggi, che diventano, in maniera inquietante, sempre più frequenti”. Lo scrive, su twitter, Pina Picierno.

