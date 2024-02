Pisa: Orlando, ‘serve grande appuntamento forze politiche e sociali’

StrettoWeb

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Pisa ha dato una risposta forte e chiara. Difendiamo il diritto ad esprimerci, a dissentire, a manifestare. Grazie a tutto questo la democrazia ha reagito alle aggressioni ed è cresciuta. Occorre un grande appuntamento unitario di tutte le forze politiche e sociali democratiche per affermare questo, in Parlamento e nelle piazze”. Lo scrive sui social il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, pubblicando un video sulle migliaia di persone stasera a Pisa in piazza in solidarietà con gli studenti manganellati questa mattina.

