Pisa: Borghi (Iv), ‘Italia non è Cile anni ’70, Piantedosi spieghi manganelli’

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Allora, signor ministro dell?interno, delle due l?una: o il Questore ha fatto tutto di testa sua (e in questo caso abbiamo un problema serio) oppure ha avuto l?avallo del Viminale, e allora abbiamo un problema serissimo. Ci può spiegare come siano davvero le cose?”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.

“Siccome l?Italia non è il Cile degli anni ?70, prima di ricorrere ai manganelli (anche nel caso di una deviazione non autorizzata del corteo) ci sono diverse soluzioni. Che a quanto pare non si vogliono usare. E sarebbe il caso di fermare una deriva di questo genere”, conclude Borghi.

