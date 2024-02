Paura in strada: si apre enorme voragine, 2 auto finiscono dentro

StrettoWeb

Poteva andare peggio, molto peggio, ma per fortuna la tragedia è solo sfiorata. Se qualche giorno parlavamo ironicamente di Caduta libera – il programma di Gerry Scotti su Canale 5 – a Reggio Calabria, ecco, a Napoli l’ironia lascia posto alla paura, tanta paura. Nel quartiere Vomero, questa mattina intorno alle 5, un vero e proprio cratere si è aperto in strada nella zona di San Martino, precisamente al civico 63 di in Via Morghen, inghiottendo due auto, una parcheggiata e un’altra in transito.

Per fortuna, i passeggeri sono rimasti solo lievemente feriti, riuscendo a uscire autonomamente dalla vettura, mentre la zona è stata transennata e sul posto sono immediatamente i soccorsi. “Siamo miracolati, poteva andare molto, ma molto peggio. Siamo vivi grazie alla prontezza dei militari dell’Esercito”, ha precisato Giulio Delle Donne, uno dei conducenti che si trovava all’interno dell’auto.

L’uomo, insieme con un amico, stava tornando da una festa dopo aver sostenuto un esame universitario. Improvvisamente l’auto è sprofondata, “dopo neanche un secondo è caduto un albero e si è rotta una condotta dell’acqua. Sono arrivati tre militari del Raggruppamento Campania dell’Esercito italiani impegnati nell’operazione Strade Sicure che si trovavano in zona e ci hanno salvati”.

