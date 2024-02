Palmi, al Liceo Alvaro la presentazione del volume “Fantasmi”

StrettoWeb

Il 23 febbraio, presso l’Aula Magna del Liceo “Alvaro” di Palmi, si è tenuta la presentazione del volume “Fantasmi”, del prof. Fabio Domenico Palumbo, docente di Scienze Umane dell’istituto e dottore di ricerca in Metodologie della Filosofia presso l’Università di Messina. L’attività è stata rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo.

Dopo i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica prof.ssa Eva Raffaella Nicolò, che ha fortemente promosso e apprezzato l’incontro, della vicepreside prof.ssa Silvana Morgante, e l’introduzione dell’avv. Tonino De Pace, del Circolo del Cinema Cesare Zavattini di Reggio Calabria, il prof. Palumbo ha presentato i temi del saggio pubblicato nell’estate del 2023 con la casa editrice La scuola di Pitagora – Eutimia, in una collana curata dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.

Di cosa parla il volume “Fantasmi”

“Fantasmi” esplora la tematica del desiderio nel mondo contemporaneo e le vie per superare la crisi che accompagna le persone e le relazioni nella ricerca della propria vocazione e del proprio cammino di vita, in un tempo segnato da nuove forme di melancolia che allontanano le persone e le comunità dalla pienezza del vivere. La riflessione sui temi del libro, estremamente dialogica e partecipata, è stata di grande interesse per gli studenti dell’Alvaro, a livello di approfondimento culturale e di crescita personale, coinvolgendoli nella discussione su tematiche esistenziali, relazionali e sociali.

