Pallanuoto maschile, Serie C: Olio di Calabria in casa contro Brizz

“La partita sarà molto difficile, contro avversari molto validi, l’abbiamo preparata bene e siamo pronti a dare tutto per affrontarla nel migliore dei modi e per portare a casa i primi 3 punti che meritiamo”. È questo il commento dell’atleta cosentino Adamo Runco prima del match previsto sabato alle ore 14 nella piscina di Cosenza. L’Olio Igp di Calabria affronta la quarta giornata del campionato di Serie C per la pallanuoto maschile.

“Affronteremo la gara con concentrazione e rabbia agonistica, per la sconfitta immeritata di 2 settimane fa: dimostreremo chi siamo e quanto valiamo”, il moto di orgoglio di Runco e, con lui, dell’intera squadra guidata dal giovane e preparato tecnico Gianmarco Manna. “Giochiamo nella nostra piscina, che per noi è un vantaggio. Ed inoltre abbiamo anche il sostegno del nostro meraviglioso e sempre numeroso pubblico”. L’invito, infatti, è alla partecipazione diretta in piscina. Ingresso libero e tifo ad oltranza per una squadra che merita tutto il supporto necessario per vincere.

