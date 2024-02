Pallanuoto, debutto a Catania per la Olio di Calabria Igp

StrettoWeb

Debutta a Catania per la Olio di Calabria Igp nel campionato nazionale di Serie C maschile di pallanuoto. La squadra calabrese è stata inserita nel girone 8 che inizierà sabato 10 di febbraio e che vedrà la Guinnes Catania come prima rivale dei cosentini. Girone composto da 6 squadre siciliane e da un altra calabrese, ovvero l’Italica Reggio Calabria, per un numero complessivo di 8 partecipanti con le prime due classificate che si qualificano di diritto ai playoff per la promozione in serie B.

Le parole di mister Manna

Ecco le dichiarazioni del tecnico cosentino Gianmarco Manna: “Ci apprestiamo sabato a iniziare la stagione finalmente, dopo aver lavorato da settembre duramente. Sono molto curioso di vedere all’opera i ragazzi dopo una lunga preparazione e le novità importanti che abbiamo inserito quest’anno in rosa. La nostra ossatura rimane invariata ma abbiamo aggiunto dal nostro vivaio ben cinque del 2007 di cui solo uno ha già esordito lo scorso anno”, afferma il tecnico.

“Il campionato è insidioso con due squadre più attrezzate delle altre ma noi venderemo cara la pelle ogni partita e vogliamo fare bene e giocarci le nostre possibilità, probabilmente pagheremo qualcosa per esperienza e caratura individuale ma sono sicuro che ovvieremo a questo tutti insieme e con lo spirito che ci ha contraddistinto nelle scorse stagioni. Sabato affrontiamo una squadra fisica ed esperta: per ottenere un risultato positivo ci sarà bisogno della massima concentrazione e di una prestazione importante. In bocca a lupo a tutti i miei ragazzi a cui auguro di raccogliere quello che meritano”, le parole di mister Manna.

