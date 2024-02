Pallanuoto, Cosenza pronto ad affrontare la Coral Waterpolo

StrettoWeb

“Sabato ci aspetta una partita difficile, è la prima in casa contro una delle squadre favorite alla vittoria finale del campionate. Ovviamente l’affrontiamo con la concentrazione e la rabbia agonistica di chi vuole fare bene anche per rifarci del risultato deludente di settimana scorsa. Ci aspettiamo un grande sostegno da parte del pubblico e daremo il massimo per portare a casa il risultato”. Parole e pensieri di Gabriele De Luca, giocatore della squadra di Pallanuoto maschile Olio Igp di Calabria che, sabato 17 alle ore 14 alla piscina comunale di Cosenza, incontra la Coral Waterpolo.

L’ingresso è gratuito ed è valevole per la seconda partita stagione del campionato di Serie C maschile. Arbitro dell’incontro Federico Anastasi. Gli atleti cosentini, guidati da mister Gianmarco Manna, sono chiamati ad una grande prova per riprendere immediatamente il cammino sportivo dopo il brusco stop alla prima giornata.

