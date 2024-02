Palermo, lite a colpi di… bidoni: rifiuti vicini all’hotel e scoppia la rissa

StrettoWeb

Una rissa dalle modalità surreali, quasi da film, è andata in scena a Palermo, nella centrale Via Amari. Protagonisti il dipendente di un fast food e un portiere d’albergo. Il primo, a detta del secondo, avrebbe lasciato i mastelli dell’immondizia troppo vicini all’ingresso dell’hotel. Così è scoppiata la rissa: prima le urla e poi le mani, utilizzando anche i bidoni stessi.

Sul posto sono la polizia e il 118. I due hanno rifiutato il ricovero in ospedale. Sono in corso le indagini per stabilire le responsabilità dell’aggressione.

