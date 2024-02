Osimhen risponde a Lewandowski: Napoli-Barcellona finisce 1-1

StrettoWeb

Dopo due vittorie per 1-0 in casa, arriva un pari – sempre tra le mura amiche – per la terza italiana impegnata con gli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli pareggia infatti per 1-1 contro il Barcellona nella gara d’andata. La prima di Calzona non va malissimo – al netto di un percorso recente azzurro molto negativo, culminato con l’esonero di Mazzarri e l’arrivo dell’allenatore calabrese ieri – ma poteva anche andare meglio.

Al Maradona il primo tempo si conclude sullo 0-0. Nella ripresa salgono in cattedra i bomber. All’ora di gioco passano i catalani con Lewandowski. Un quarto d’ora dopo, i partenopei ritrovano il loro beniamino, da poco tornato dalla Coppa d’Africa: Osimhen torna al gol e fa 1-1. Il match finisce così, ma al Napoli al ritorno servirà l’impresa.

