Agli Oscar 2024 c’è anche un bel pezzo di Reggio Calabria

C’è anche un bel pezzo di Reggio Calabria agli Oscar 2024. Per la precisione, la Provincia, Polistena. Protagonista? Giosuè Greco, compositore nato proprio nel Comune reggino e con base a Los Angeles. E’ lui ad aver realizzato la colonna sonora del cortometraggio documentario “Nǎi Nai & Wài Pó”, opera del regista Sean Wang. Il film, che vede protagoniste le due nonne del regista – Yi Yan Fuei e Chang Li Hua, 96 e 86 anni – è candidato agli Oscar.

“Sono opere molto personali, ispirate all’esperienza di un asian-american di prima generazione, in bilico tra cultura locale e taiwanese. Su questo travagliato senso di appartenenza ci siamo trovati in sintonia e lavorare fianco a fianco ha fatto nascere un’amicizia sincera e importante”, dice all’Ansa Giosuè Greco.

Chi è Giosuè Greco, il compositore reggino che lavora in America

Nato nel 1990 a Polistena, in Provincia di Reggio Calabria, ha studiato al conservatorio di Vibo Valentia. Nell’estate del 2009 ha partecipato con il suo sassofono a un corso organizzato da Umbria Jazz con i professori del college di musica più grande (e prestigioso) del mondo, il Berklee di Boston. “Al termine dell’esperienza, mi è stata offerta una borsa di studio: il vero passaporto per entrare in quella scuola, che altrimenti è inavvicinabile”, ricorda. “Fin da piccolo volevo vivere di musica. L’aspetto tecnologico, il lavoro in studio, mi attraeva almeno quanto la composizione vera e propria”.

Da Berklee, Greco esce con un diploma in produzione e ingegneria del suono e subito si trasferisce nella capitale dell’intrattenimento. A Los Angeles comincia a collaborare con vari studi senza mai accantonare la scrittura, fino a quando accetta di comporre la colonna sonora di un cortometraggio su alcune donne che girano l’India rurale per distribuire assorbenti. Il documentario della regista Rayka Zehtabchi, “Period. End of Sentence.”, vince l’Oscar nel 2019. “È stato un momento cruciale. Uno di quelli che dà senso a tutto”, commenta Greco. “Rayka è molto amica di Sean ed è stata lei a fargli il mio nome”.

Durante la pandemia, Wang ha lasciato Los Angeles per tornare dalla famiglia a Fremont, a sud di San Francisco. In quei mesi, ha frequentato assiduamente la casa in cui la sua Nǎi Nai (“nonna paterna”, in tawanese) e la sua Wài Pó (nonna materna) vivono insieme, condividendo i calmi rituali di una vita fatta di piccole cose. “Anche la colonna sonora è fatta in casa – scherza Greco – Ho lo studio di registrazione nel mio appartamento. Sean veniva qui, parlavamo, ascoltavamo musica, tra una chiacchierata e un piatto di spaghetti”.

