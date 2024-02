Occhiuto: “voglio il rigassificatore a Gioia Tauro perché attrae investimenti”

StrettoWeb

“Da italiano credo che il rigassificatore di Gioia Tauro sia un’opera utile per la sicurezza energetica nel Paese e come presidente di Regione lo voglio nel più grande porto d’Italia per una grande piastra del freddo, potremmo attrarre tantissimi investimenti. Chiedo al governo di farsi promotore con le imprese internazionali“. Così il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, in occasione dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione Governo – Regione Calabria, con la premier Giorgia Meloni.

