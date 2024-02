Nuovo film a Reggio Calabria, si cercano attori: i requisiti

StrettoWeb

Un nuovo film è pronto ad essere girato a Reggio Calabria. Si tratta del cortometraggio “Carne Viva” di Francesco Leonardi, ammessa a finanziamento con il Bando per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria. Le riprese si terranno a Reggio Calabria e Villa San Giovanni tra marzo e aprile e per questo – informa Calabria Film Commission – sono state avviate le attività di casting sul territorio della regione Calabria.

Si precisa che “l’avviso è esclusivamente riservato ai residenti in Calabria con più di sei mesi. Nello specifico, ecco le figure richieste e che tipologia di requisiti devono possedere:

Ragazzo di età tra i 12 e i 15 anni

Corporatura snella

Caratteri somatici spigolosi”.

Come partecipare e dove inviare la candidatura

“Gli interessati – si legge ancora nell’annuncio – possono partecipare il 20/02/2024 dalle ore 15 alle 18 presso gli uffici in Via Nazionale n. 598 Villa San Giovanni oppure inviare la propria candidatura con foto e video di presentazione e/o showreel entro il giorno 21/02/2024 a showlike.casting@gmail.com. Specificare anche nome, cognome, età, residenza, contatto telefonico e email. I candidati idonei verranno ricontattati per un provino in presenza nel mese di marzo”.

