Nuova tappa in Calabria per Vergine Medaglia Miracolosa | DETTAGLI

Nuova tappa calabrese per il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa, organizzato dai Missionari Vincenziani d’Italia. Dopo Maida e Accaria, terza tappa in Calabria per Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa: dal 23 al 25 febbraio sarà a Lamezia Terme, nella parrocchia della Beata Maria Vergine Addolorata (Pieta’).

“Io ho subito risposto con gioia all’invito di realizzare questa missione popolare nella nostra parrocchia, dove sono diventato parroco nel mese di ottobre. L’ho visto come un segno, un aiuto a cominciare bene il mio ministero e conoscere il territorio”, spiega il parroco don Emanuele Gigliotti. “Infatti l’occasione è stata utile perché io prendessi contatto con le varie realtà del territorio visto che il senso di questo pellegrinaggio è proprio un andare verso il territorio come ‘Chiesa in uscita’ come ci ricorda Papa Francesco – ha sottolineato -. Ho iniziato dalla clinica qui vicino dove gli ammalati attendono una visita che gli dia conforto, poi il quartiere contrada Sciro’ dove ci sarà un momento di comunione, di preghiera o ancora la caserma dei carabinieri, perché davvero queste persone che vivono anche loro una missione per il bene comune si sentano supportati dalla preghiera della Chiesa di cui loro stessi fanno parte. Un altro sguardo è stato rivolto al mondo della scuola. Saremo presenti in un istituto comprensivo dove anche lì la statua della Madonna della Medaglia Miracolosa arriverà. Il fatto che la missione avvenga attraverso una statua è una cosa molto semplice e bella. Certamente si tratta di un’immagine, ma la nostra fede si basa proprio sull’incarnazione del Figlio di Dio che si è fatto uomo, è diventato visibile, ha preso un volto umano e ci ha rivelato il volto invisibile del Padre. Quindi anche l’immagine della Madonna, la prima e più perfetta discepola del Signore ci aiuta a seguire Gesù. Maria indica sempre il Figlio, come ci ha detto a Cana di Galilea Fate quello che vi dirà”.

“Questo – ha aggiunto don Gigliotti – aiuterà i fedeli ad aprire il cuore a Cristo, vero centro della Chiesa, vero cuore della Chiesa. Noi siamo, come dice l’apostolo Paolo, il Corpo di Cristo. La Chiesa è il corpo di Cristo, di cui Cristo è il capo. Il contesto che viviamo non è sempre incoraggiante e le comunità all’indomani del Covid non si sono di nuovo raccolte come prima. Quindi c’è un’ulteriore prova, un’ulteriore sfida che va vissuta, va accolta. Ecco quindi con questi sentimenti accogliamo la missione. Abbiamo accolto e attendiamo questa visita di cui ringrazio di cuore i missionari Vincenziani“.

Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa, di cui Lamezia Terme è una delle tappe, ha preso avvio l’11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190esimo anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Laboure’ e guarda al 27 novembre 2030, quando si celebrerà il bicentenario. Possono aggiungersi nuove tappe a questa iniziativa promossa dai Missionari Vincenziani d’Italia in collaborazione con la Famiglia Vincenziana: coloro che fossero interessati a promuovere un tempo breve di animazione pastorale con due missionari vincenziani e la Sacra effigie della Madonna della Medaglia Miracolosa, possono contattare la Commissione della “Tre Giorni con Maria” all’indirizzo e-mail: tregiorniconmaria@gmail.com.

