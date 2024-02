StrettoWeb

Doha, 12 feb. – (Adnkronos) – Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni restano fuori dalla finale dei 100 rana ai campionati del mondo di Doha. La pugliese è la prima delle escluse in semifinale con il nono tempo in 1’06″70, mentre la lombarda è 16/a e ultima in 1’07″57.

