Nuoto: Miressi, ‘felice della medaglia ma voglio puntare a qualcosa di più grande’

StrettoWeb

Doha. 15 feb. – (Adnkronos) – “Sono felicissimo di questa medaglia, la mia prima individuale a livello mondiale. Questo podio dimostra che sono tra i migliori al mondo sui 100 e quindi ce la posso fare. Ora mi aspettano quattro mesi di duro lavoro, il pensiero è a Parigi e bisogna puntare in alto”. Così Alessandro Miressi dopo l’argento nei 100 stile libero vinto ai Mondiali di Doha. “In gara ho cercato di stare lì con Pan -prosegue il 25enne piemontese a Rai Sport-. Guardando il tempo non sono soddisfatto, però siamo a febbraio, con un mese di lavoro, sono venuto qui e ho sempre fatto sotto i 48″, quindi vuol dire che sto bene e devo solo continuare a crederci per puntare a qualcosa di più grande”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.