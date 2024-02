Napoli, Mazzarri vicino all’esonero: al suo posto un calabrese

StrettoWeb

Da un ex Reggina a un… calabrese, ma di Vibo Valentia. Sarebbe già finita l’esperienza di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Tornato in Campania dopo l’esonero di Garcia, non è riuscito a rilanciare gli azzurri, anzi si è allontanato ancor di più dalla zona Champions. Per questo, in seguito al pari interno in extremis contro il Genoa, arrivato al culmine di una serie di risultati negativi, Aurelio De Laurentiis sta già pensando di separarsi dall’allenatore Toscano.

Chi al suo posto? Francesco Calzona, attuale tecnico della Slovacchia. La federazione del paese europeo ha dato il via libera al doppio incarico. Insieme a lui, nello staff, un altro ex Napoli, indimenticato come Mazzarri e tra i calciatori-guida di quella squadra: Marek Hamsik.

