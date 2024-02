Muore per un malore dopo il parto, deceduto anche il figlio

StrettoWeb

La storia ha commosso tutta Italia. E tutta Italia sperava almeno in un lieto fine, dopo la prima tragica notizia. Purtroppo, però, neanche il piccolo Andrea ce l’ha fatta. E’ deceduto anche il nascituro, venuto alla luce una settimana fa con un cesareo d’urgenza dopo che la madre – 37enne all’ottavo mese di gravidanza – era morta in seguito a un malore improvviso. Lei era sarda, è morta a Pistoia, dove viveva. Il bimbo invece era ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

La donna era un’infermiera, lavorava al carcere della Dogaia a Prato dove aveva conosciuto il compagno Antonio, guardia penitenziaria, da cui aspettava il piccolo Andrea. Prestava servizio anche come volontaria alla Misericordia di Pistoia. Dopo essersi sentita male era stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Jacopo di Pistoia: i medici avevano provato a rianimarla a lungo, per permettere anche la nascita del piccolo con il cesareo, poi il decesso.

