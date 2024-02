StrettoWeb

E’ stato rinviato di nuovo, per la terza volta, il pagamento delle multe nei confronti di chi non ha rispettato l’allora obbligo di sottoporsi al vaccino anti Covid durante la pandemia. La proroga è di altri sei mesi, fino al 31 dicembre 2024. E’ quanto prevede un emendamento della Lega al decreto Milleproroghe e presentato da Alberto Bagnai e votato, in seduta notturna, dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera.

Il post del senatore della Lega e l’ira di Burioni

Ad esultare è senatore della Lega Claudio Borghi: i componenti alla Camera “sono riusciti a far passare la terza puntata del rinvio sine die delle indegne multe per obbligo. Bravissimi”. Questo post ha fatto arrabbiare Roberto Burioni, ultra vax sul tema da prima ancora che il Covid arrivasse in Italia, a gennaio 2020. “L’ennesima strizzata d’occhio nei confronti di chi non rispetta le leggi, l’ennesima diffusione di bugie riguardo ai vaccini, strumenti fondamentali per proteggere la salute di tutti, specie dei più deboli. Vaccini dei quali grazie a voi la gente diffiderà. Bravissimi”, ha commentato su X.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.