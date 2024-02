Motomondiale: test Sepang, Martin il più veloce nella prima giornata

StrettoWeb

Sepang, 6 feb. – (Adnkronos) – Jorge Martin è il più veloce nella prima delle tre giornate di test sul circuito malese di Sepang. Lo spagnolo della Ducati Pramac gira in 1’57″951, precedendo il connazionale Pedro Acosta (1’58″220) in sella alla GasGas e il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1’58″228). In quarta e quinta posizione altre due Ducati quelle di Fabio Di Giannantonio (1’58″325) ed Enea Bastianini (1’58″357) che si lasciano alle spalle lo spagnolo dell’Aprilia Maverick Vinales (1’58″470). Nono tempo per lo spagnolo del team Ducati Marc Marquez, condizionato da qualche problema tecnico, solo sedicesimo il campione del mondo in carica Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, scivolato al primo giro senza conseguenze.

