Motomondiale: Rins, ‘darò tutto per riportare in alto la Yamaha’

StrettoWeb

Roma, 5 feb. – (Adnkronos) – “Sono contento di essere qui, di far parte di questo progetto. Lo scorso anno la Yamaha faceva fatica a fare buoni risultati con Quartararo e Morbidelli, vediamo se riuscirò a portare il mio contributo per salire sul podio e tornare a vincere. Mi sto trovando bene, abbiamo appena iniziato e già stiamo lavorando tantissimo: ritengo che stiamo facendo un bel cammino. Darò tutto per riportare la Yamaha in alto”. Così Alex Rins a margine dell’evento di presentazione della nuova Yamaha M1, ai microfoni Sky Sport. “Mi sono trovato bene in pista nel corso dei test shakedown. Infortunio? Mi sento pronto, quest’inverno sono tornato a fare una vita normale e in moto non sento dolore”, aggiunge il pilota spagnolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.