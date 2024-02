E’ morta Carlotta Dessì, giovane giornalista Mediaset

StrettoWeb

Una bruttissima notizia ha scosso il mondo del giornalismo italiano. E’ morta infatti la giovane giornalista Carlotta Dessì. Aveva 34 anni e nel corso degli anni aveva lavorato per diversi programmi Mediaset, tra cui “Premium Sport”, “Pomeriggio 5” e “Fuori dal Coro”, trasmissione condotta da Mario Giordano e per la quale Carlotta aveva recentemente condotto alcune inchieste. La Direzione e tutta la redazione di Tgcom24 si stringono alla famiglia Dessì con profondo dolore.

Il cordoglio di Sport Mediaset

“Fino all’ultimo, Mario Giordano non ha smesso di incitarla al termine di ogni puntata nella lotta contro il male che l’aveva colpita la scorsa estate. Il prossimo 15 febbraio avrebbe compiuto 35 anni”, si legge nel messaggio di cordoglio di Sport Mediaset. “Ricorderemo la sua passione, l’entusiasmo, il sorriso e la forza con cui ha affrontato gli ultimi terribili mesi. Grande appassionata di calcio, era tifosissima del Cagliari, la squadra della sua città. Oltre a darle grandi soddisfazioni, il lavoro le aveva regalato la gioia della sua vita: il compagno Fabrizio Boni, una delle colonne di SportMediaset, fino all’ultimo al suo fianco. In questo momento di dolore, l’intera redazione si stringe in un forte abbraccio a lui e a tutta la famiglia Dessì. Carlotta resterà per sempre nei nostri cuori”.

