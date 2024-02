Mo: Tel Aviv, ‘aiuti Usa arriveranno molto rapidamente’

StrettoWeb

Tel Aviv, 23 feb. (Adnkronos) – ?Non c?è disaccordo negli Stati Uniti: democratici, repubblicani, Senato, Camera, tutti concordano sul fatto che Israele debba ricevere aiuti. È perché l’accordo è così ampio che probabilmente hanno cercato di aggiungere ulteriori argomenti controversi, in modo che passassero anch’essi”. Lo ha detto portavoce della Knesset israeliana Amir Ohana al Jerusalem Post, aggiungendo di essere “molto ottimista” sul fatto che gli aiuti passeranno e arriveranno rapidamente e che “abbiamo fatto un grande sforzo, e ci siamo riusciti, per non entrare nelle discussioni interne su questioni controverse… abbiamo solo chiarito che stiamo attraversando i nostri momenti più difficili come Paese, e che avremmo bisogno di ogni possibile aiuto”.

