StrettoWeb

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – ?Basta! Non c?è fine all?orrore, oggi più di cento vittime tra i civili a Gaza in fila per gli aiuti sotto i colpi dell?esercito israeliano. E non è la prima volta. Questo massacro di civili deve finire. Lo chiediamo da ottobre: serve un cessate il fuoco immediato”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.