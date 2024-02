StrettoWeb

Tel Aviv, 6 feb. (Adnkronos) – Il presidente argentino Javier Milei è atterrato in Israele per la sua prima visita all’estero da quando è entrato in carica e ha annunciato che trasferirà l’ambasciata a Gerusalemme. È stato accolto dal ministro degli Esteri Israel Katz, che lo ha ringraziato per il suo sostegno allo Stato di Israele.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.