Mo: Malan, ‘solidarietà a Meloni da senatori Fdi’

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – ?Desidero esprimere a nome di tutti i senatori di Fratelli d?Italia solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo che oggi a Torino manifestanti dell?estrema sinistra hanno bruciato la sua foto in un corteo contro Israele. Non è la prima volta che in cortei di questo tipo si consumano scene di violento odio. Mi auguro che anche dalle opposizioni si levino parole di condanna, anche perché il silenzio sulle gravi, e grevi, parole del Presidente della Campania possono certamente incoraggiare persone incivili come quelle entrate in azione a Torino”. Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Fratelli d?Italia, Lucio Malan.

