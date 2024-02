Mo: leader Houthi minaccia escalation nel Mar Rosso

StrettoWeb

Sana’a, 6 feb. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il leader dei ribelli Houthi dello Yemen, Abdulmalik Badradín al Huti, ha avvertito Stati Uniti, Regno Unito e Israele che se non cesserà l’aggressione contro la Striscia di Gaza, si verificherà una maggiore escalation nel Mar Rosso. “Qualunque cosa faccia il trio malvagio non influenzerà la nostra posizione né limiterà le nostre capacità e operazioni”, ha sottolineato al Huti, aggiungendo che gli Stati Uniti utilizzano le Isole Marshall per nascondere le proprie navi nel Mar Rosso con l’obiettivo di effettuare operazioni militari.

