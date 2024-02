Mo: Boccia, ‘successo Pd, da ieri per Italia cessate il fuoco è priorità’

StrettoWeb

Roma, 14 feb (Adnkronos) – “La giornata di ieri è stata molto importante. Ed è innegabile che ieri il Pd ha avuto un ruolo fondamentale per arrivare a stabilire che, da ieri, il nostro Paese ha una priorità: il cessate il fuoco. E ieri insieme abbiamo detto insieme che l?Italia può e deve svolgere un ruolo diplomatico importante”. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a Sky Start.

“La pace si pratica. No al terrorismo di Hamas, no alla smisurata e tragica reazione sanguinosa di Netanyahu. E l?Italia ora può lavorare in questa direzione avendo alle spalle tutto il Parlamento. E speriamo ora che anche tutto abbia un ruolo, perché fino ad ora l?Europa è andata a rimorchio degli Usa?, ha aggiunto.

