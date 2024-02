Milleproroghe: Pd, ‘bene proroga stabilizzazione assistenti sociali’

StrettoWeb

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – ?Bene l?approvazione di un nostro emendamento che estende al 31 dicembre 2024 il termine per la maturazione del requisito temporale dei 36 mesi di servizio per la stabilizzazione degli assistenti sociali. E? importante che venga prorogata fino a fine anno il termine per stabilizzare gli assistenti sociali. Questa è una battaglia che portiamo avanti dalla scorsa legislatura e che continua per dare più certezze a una figura professionale che noi riteniamo centrale nella presa in carico delle persone più fragili e in difficoltà?. Lo dichiarano i deputati dem Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in commissione Bilancio e Silvia Roggiani, della presidenza del Gruppo Pd, firmatari dell?emendamento.

