Milano: procura generale vigila su contrasto tra pm nel caso Pifferi

Milano, 7 feb. (Adnkronos) – La procuratrice generale di Milano Francesca Nanni vigila sul contrasto tra i pm di Milano Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro fino a pochi giorni fa co-titolari del processo che vede alla sbarra Diana Pifferi accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi.

Rosaria Stagnaro ha lasciato l’incarico perché in disaccordo sul modo in cui il collega ha condotto le indagini sul ‘fascicolo bis’ per falso e favoreggiamento – in cui sono indagate l’avvocatessa dell’imputata e due psicologhe del carcere – senza informarla. “Alla procura generale spetta il compito di vigilare” spiega la procuratrice Nanni che è informata dell’episodio, ma non ha ricevuto alcun atto relativo alla questione sul contrasto tra colleghi, rapporto che dovrebbe essere improntato alla lealtà e correttezza durante l’esercizio delle proprie funzioni.

