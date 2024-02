Milano: dal 13 marzo ‘Unforgettable’ mostra fotografica del ‘gruppo’ in ricordo di Gastel

StrettoWeb

Milano, 26 feb. (Adnkronos) – Unforgettable, questo è Giovanni Gastel. Ecco perché a tre anni dalla sua scomparsa a causa del Covid, la curatrice Maria Cristina Brandini, in collaborazione con il fotografo Davide Furia, ricordano questo Maestro dell?immagine che nella sua intensa carriera ha collaborato con le più grandi Maison di moda, ha realizzato le cover dei femminili più prestigiosi ed ha ritratto il jet set italiano e internazionale: da Barack Obama a Roberto Bolle, da Johnny Depp a Monica Bellucci.

Unforgettable 65 scatti del ‘gruppo’ in ricordo di Giovanni Gastel è una mostra corale per rendere omaggio all?artista e all?uomo attraverso 42 fotografi e fotografe: “Ho attentamente selezionato autori che riuscissero a non soffermarsi sul loro ego autoreferenziale, soprattutto i partecipanti più affermati e più noti, per donare una o più fotografie a colui che tutti riconosciamo essere stato un creativo e colto mentore, un grande Maestro di arte visiva ma anche di vita -spiega Maria Cristina Brandini-. Lo scopo comune è omaggiare Giovanni Gastel, un uomo che ha fatto della fotografia e della poesia, quindi dell?arte, la sua ragione di esistere”.

La scelta di realizzare una mostra collettiva nasce anche da un altro concetto espresso dallo stesso Gastel in una mail inviata alla curatrice: il gruppo tranquillizza e rasserena. A celebrare Gastel presso lo spazio Hubart in via Privata Passo Pordoi 7/3 a Milano dal 13 marzo al 7 aprile sono: Rosanna Amatulli e Danilo Donadio, Nicoletta Arcuri, Claudia Battaglia, Delia Biele, Ernesto Blotto, Patrizia Bognanni, Rocco Brandini, Erik Castello, Dario Cavadini, Massimo De Gennaro, Dario Egidi, Paola Emanuel, Andrea Ferrario, Luisa Gallisay, Elisa Gambalonga, Lucia Giacani, Roberto Girola, Marco Girolami, Alessandro Hausbrandt, Lidia Leanca, Anita Maggiani, Vivide Mantero, Angela Marano, Debra Melodoro, Enza Merazzi, Sabrina Miconi, Delia Mihai, Vanessa Olandese, Fabio Oriani, Deborah Raimo, Sara Ricetto, Daniele Robotti, Fabio Salmoirago, Antonio Schiavano, Anna Signorini, Raffaele Sorbi, Rosella Tapella, Gabriella Tessaris, Valerio Tosi Beleffi, Nicola Ughi, Ilenia Zorzi.

